Poliitika SPIKKER HELMETELE: keda võtta Kingo asendajaks ehk milline rahvasaadik enim reisib? Ohtuleht.ee , täna, 17:52 Jaga: M

Kert Kingo ministripõli lõppeb reedel. Kas teda võiks asendada valitsuse kolmas Helme? Foto: Robin Roots

Kert Kingo on teine EKRE väliskaubandus- ja IT-minister, kes ametist lahkuma sunnitakse. Juba Martti Kuusiku skandaali järel oli parteis parajalt tuhnimist, et leida uus kohatäitja, enne kui Kingo riigikogust sinna ametisse ülendati. Erakonna juhi Mart Helme sõnul on neil juba kolm kandidaati uueks ministriks olemas, kuid Õhtuleht ulatab poliitikutele valikul siiski abikäe.