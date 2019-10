Politseinike noaga ähvardanud meest taltsutati taseriga 

Rapla politsei sai 20. oktoobril teate alkoholi tarvitanud agressiivsest mehest, kes ähvardas oma lähedasi ja oli varem samal päeval endise elukaaslase tahte vastaselt sisenenud tema elukohta. Kuna oli alust arvata, et mees võib ähvarduse ellu viia, sisenesid teatele reageerinud politseinikud korterisse, kus mees viibis.

Rapla patrulltalituse juht Margus Kaldma ütles, et mees ei allunud politsei korraldustele ning tal oli käes ka nuga. „Kui olime korteriukse avanud, andsime mehele mitu korda korralduse nuga maha panna, kuid seda ta ei teinud ning osutas kinnipidamisel politseinikele vastupanu.“

Kaldma lisas, et noa maha panemise asemel ähvardas 47aastane mees sellega politseinikke. „Kuna mees kujutas ohtu nii endale kui ka politseile, kasutasid politseinikud mehe suhtes taserit,“ sõnas Kaldma. „Mees taastus elektrišokist üsna kiiresti ja ta toimetati jaoskonda, kus kiirabi ta üle vaatas.“

Lääne Ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Ülle Saare sõnul esitati mehele kahtlustus valdaja tahte vastaselt eluruumi sissetungimises, oma lähedasi tapmisega ähvardamises ja võimuesindaja vastu vägivalla kasutamises. „Varasemalt on mees nii kriminaal- kui ka väärteokorras karistatud. Tänaseks selgunud, et kahtlustatav ei suuda vabaduses käituda õiguskuulekalt - ta ei ole asunud paranemise teele, vaid jätkab uute kuritegude toimepanemist. Tema kuritegude toimepanemine on otseselt seotud alkoholi kuritarvitamisega,“ selgitas vanemprokurör Saar.