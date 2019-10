Seisukoht | Üks arvuti, üks ametnik, üks riik  

See, et saatusekaaslane Leedu on meist elatustaseme näitajate poolest ette läinud, teeb rõõmu, kuid eestlaste elujärge see ei paranda. Hea elu pärast meie inimesed heaoluriikidesse elama ei torma ja ühel hetkel ei jätku maksumaksjaid isegi presidendiproua üheksakümnetuhandeliste riidekollektsioonide peale. Rahvata jääb kuivale mõistagi ka ametnike ja poliitikute armee, kelle põhieesmärk on endale tööülesannete väljamõtlemine.