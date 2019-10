Juhtkiri Juhtkiri | Läbikukkunud ministri koht pole riigikogus Ohtuleht.ee , täna, 17:22 Jaga: M

Foto: Tiit Tamme

Infotehnoloogiaminister Kert Kingo ametist lahkumine käis kärmelt ning lühikese pingiga EKRE puhul tuli üllatavat kiirelt ka sõnum, et neil on ministrikohale tervelt kolm kandidaati, kuid vanasõnagi soovitab mitte hõisata enne õhtut. Võib küll ironiseerida, et kui erakond sel korral leiab tõesti kompetentse ministrikandidaadi, siis miks ei pandud teda ametisse juba pool aastat tagasi ning miks oli vaja vahepealset piinlikku poolaastat nüüdseks tagasi astunud ministriga.