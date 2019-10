ESTONIA HAUARAHU RIKKUMINE: kahte inimest ootab ilmselt kriminaalasi

Estonia vrakk puhkab rahvusvahelistes vetes, kuid Soome majandusalas. Seetõttu reageerisid just soomlased, kui 23. septembril ilmus uppumispaika Saksa lipu all sõitev laev Fritz Reuter. Rahvusvahelistes vetes puudus piirivalvureil küll võimalus takistada hauarahu rikkumist, kuid kõik toimuv jäädvustati ning hiljem algatati uurimine. Nüüdseks on teada kõik pardal viibinud isikud ning kahte neist võib oodata ka kriminaalkaristus.