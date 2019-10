Tallinki laevalt leitud 25aastase soomlanna surmapõhjus selgunud 

Iltalehti kirjutab, et 25-aastase naise surnukeha leiti kella kolme paiku öösel. Surnukehal puudusid välised vägivalla tundemärgid ja surnukeha avastasid naise reisikaaslased. Surnukeha avastati kajutist.

Kaks tundi hiljem, umbes kella viie paiku hommikul, leiti kajutist 21-aastase mehe surnukeha. Ka tema elutu keha avastasid reisikaaslased ja surnukehal puudusid välised vägivalla tundemärgid. Laevameeskond üritas meest elustada, kuid edu neid ei saatnud.

Tallinki Silja kommunikatsiooni osakonna asepresident Marika Nöjd ütles Iltalehtile esmaspäeval, et väga harva sureb ühel reisil kaks inimest. Veel harvemini esineb olukord, kus laeval sureb kaks noort inimest. "Tavaliselt on pardal hukkunuid eakad inimesed. Kõige tavalisem surmapõhjus on haigus," rääkis Nöjd.