Äri, mis toob meeletult sisse, kuid millest piinlikkusest eriti rääkida ei taheta 

Kui vaatan Ühendriikides televiisorit, näitab seal vahel reklaami täiskasvanutele mõeldud mähkmetest. Reklaamklipp ei kujuta mitte põdurat vanakest, vaid kepsakat keskealist naisterahvast, kes lillemustri ja rohkem suurte trussikute kui mähkmete moodi püksikute peale stiilse pliiatsseeliku tõmbab. Eeldatavasti tõttab tarmukas naine, kes televaatajale silma teeb, otse tähtsale koosolekule ning ei pea muretsema, et delikaatne probleem välja tuleb või et keegi aru saab, et tal ei kanna tavalist pesu. Kui seal poes naiste hügieenitarvete riiuli juurde minna, on sidemete-tampoonide kõrval täiskasvanute põiepidamatuse tarbeks mõeldud abivahendite valik pealtnäha sama suur.

Peamised tootjad Essity ja Kimberly-Clark eeldavad endi andmetele tuginedes, et vaid pooled kusagil täiskasvanuist, kes mähkmeid vajaksid, neid tegelikult ka kasutavad. Põhjuseks häbi ja piinlikkus: põieprobleeme peavad inimesed endiselt väga vanade ja väetite mureks, kuigi nii see pole. Üks Reutersiga rääkinud 31aastane noor ema, kellel on lapse sünnitamisest saati kergemat sorti põiepidamatus, sõnas, et parema meelega täiskasvanutele mõeldud mähkmeid ei ostaks, kuna tunneb end nende riiuli ees seistes vanatädikesena.

Stigma vähendamiseks disainis Kimberly-Clark oma mähkmete brändile Depend natuke diskreetsema ning õhema väljanägemise. Mõned tootjad ei kasutagi enam terminit „mähkmed“.

Näib, et asi pole ainult vananeva inimkonna uutes vajadustes. Miski nendes reklaamides ja muudes mõjutusvahendites ka töötab. Viimase kümnendiga on täiskasvanute mähkmete ja sidemete müük kahekordistunud ning tõi tootjatele möödunud aastal sisse 9 miljardit dollarit (8,1 miljardit eurot) kasumit. Lähiajal on oodata turu veelgi jõulisemat kasvu.

Eriti üritavad ülemaailmsed suurfirmad meelitada naiskliente, keda põieprobleemid meestega võrreldes rohkem kui kaks korda enam kimbutavad. Eaga see vahe meeste ja naiste vahel väheneb. Umbes kakstest protsenti naistest ja viis protsenti meestest kannatab elu jooksul mõne põiehäda käes, kuigi kaugeltki mitte kõigi puhul pole see nii tõsine, et oleks krooniline ja vajaks mähkmete kasutamist elu lõpuni.

Jaapanis ongi mähkmetes täiskasvanuid rohkem