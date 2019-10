MINISTRI TOTAALNE MUUTUMINE: Tõnis Lukasest tehti, lupsti, Riina Solman! 

Reformierakondlased Signe Riisalo ja Jüri Jaanson esitasid kaks nädalat tagasi rahvastikuministrile küsimuse, milliseid samme on too astunud, et „perepilet“ hõlmaks tõesti tervet perekonda, mitte ainult „kaks täiskasvanut ja kaks last“ nagu pahatihti tavaks saanud. Siseministeeriumist jõudis rahvasaadikuteni vastus kolmapäeval.

Kes on see poliitik, kes nõnda mina-vormis kõneleb? Dokumendile on oma digiallkirja pannud kultuuriminister Tõnis Lukas. Pealinnas ilmus 15. oktoobril aga hoopis rahvastikuminister Riina Solmani arvamus pealkirjaga „Perepiletitel ei peaks piirama laste arvu.“ Millest selline segadus?

Vastus küsimusele on väga lihtne. Ministrite töökava on tihe ja mõistagi ei jõua nad isiklikult vastata kõigile arupärimistele. Enamasti panevad ministrite tekstid-kirjad kokku nõunikud või muud asised riigiametnikud ning minister viskab sinna lihtsalt allkirja alla – loodetavasti ka enne läbi lugedes, millega ta siis parajasti nõustub.