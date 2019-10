Minister Reps põhikooli lõpueksamite kaotamisest: me ei osanud avalikkusele selgeks teha, mida tegelikult muuta tahame 

Seaduse muutmise eelnõu on jõudnud teise lugemiseni, otsust veel tehtud ei ole. Ometi on haridus- ja teadusministeerium sattunud turmtule alla selle eest, et niisuguse mõtte üldse välja käis, ja 16 aineõpetajate ühendust tegid ministeeriumile pöördumise, milles seisab, et eelnõu tuleks valitsuse poolt tagasi kutsuda.