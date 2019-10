PUUST JA PUNASEKS: vastused kõige sagedasematele küsimustele infrapunakütte kohta 

Kuidas infrapunaküte töötab?

Kas oled kogenud seda tunnet, kui on külm talvehommik ja autoga sõites läheb piisavalt kaua aega, enne kui hakkab sooja õhku tulema? Kui jah, siis on põhjuseks see, et sooja õhu segunemine külmaga võtabki kaua aega.

Infrapunaküttega nii kaua ootama ei pea, sest see ei põhine õhuringlusel. Selle kiired on sarnased päikesekiirtele ja see aitab esemeid, objekte üles soojendada oluliselt kiiremini.

Mida inimene infrapunaküttega tunneb?

Parim viis infrapunakütet endale ette kujutada on see, kui asetad end varju ja siis astud varjust päikese kätte. Selline soojus ongi infrapunakütteseadme ees. Kauginfrapunakiired kannavad sarnast soojust nagu päikesekiired – ja seda ilma kahjulike mõjudeta.

Kas need kiired on ikkagi ohutud?

Seda paljud inimesed küsivad ja tegemist on täiesti õigustatud küsimusega. Enamikke kiirgusi tuleks ju vältida – isegi päikesekiirgust. Päike kiirgab kolme erinevat kiirgust – UV-kiirgust, päikesevalgust ja infrapunakiiri. Infrapunakiired on need, mis tekitavad soojatunde ja on inimesele täiesti ohutud.