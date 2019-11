Ärevushäirega elav Elena: neid hetki oli palju, kui tegin hea näo pähe ja vedasin end tööle 

Elena tunnistab, et on meeleoluhäirete ja ärevushäiretega rinda pistnud peaaegu terve elu – psühhiaatri juurde sattus ta juba 12aastaselt. „Ma ei sobinud väga hästi koolikeskkonda. Ma kasvasin koos vanavanematega – juba selles osas olin erinev ja nagu me teame, siis väikesed lapsed on hästi julmad. Algklassides olin üsna kiusatud ja mul polnud eriti palju sõpru. Olles teistmoodi, pole koolis üldse lihtne. Minu lapsepõlv möödus lugedes või oma kätega midagi luues. Elasin üsnagi sisemaailmas,“ meenutab Elena.

Naine tõdeb, et kodus õpetati teda kõike halba alla neelama. Rasketest asjadest üle olema ja paksu nahka kasvatama. „Minu peres oli üsna tähtis see, mida teised arvavad. Sealt sain minagi selle kaasa. Variant A on, et kannata kõik ära. Variant B aga see, et ole üle. Kumbki variant ei toimi, kui sul on päriselt väga valus ja sa ei saa sellest kellelegi rääkida,“ jutustab Elena. „Sõpru mul ei olnud ning kui ma rääkisin oma raskustest kodus, sain vastuseks, et võta ennast kokku, ole tugev. Aga see on kõige kehvem soovitus üldse. Mitte keegi ei õpetanud mind kunagi, et on okei tunda valu.“ Ka perfektsionismi ihalus tuli kaasa lapsepõlvest. „Olin kooliajal hambad ristis nelja-viieline, sest kuidas muidu – perel on ju vastasel juhul häbi!“ teatab ta.

Lapsena määrati talle antidepressandid. Neid võttis ta aga võrdlemisi lühikest aega. „Minu puhul toimisid ravimid nii, et muutusin täielikuks zombiks. Kui see hakkas mõjutama nii koolis käimist kui ka kõike muud, loobusin nendest. Tänaseni olen saanud hakkama ilma, aga seejuures tean paljusid, keda on ravimid sügavast august välja aidanud“ lausub Elena.

On nõksud, mis aitavad ärevust vältida

Elena nendib, et kuigi madalseisule tuleb hoiatussignaale, saabub must auk järsku. „Sul läheb peas käima mingi plaat, mis korrutab, et kõik on nii mõttetu. Sa pole piisavalt hea, ei saa hakkama. Kõik lihtsalt on sedavõrd mõttetu. Pea suudab teadupärast vahepeal asjad nii hästi maha müüa, et jääbki mulje, et kõik on kehvasti. Ja siis tuleb veel see osa, kus sa mõtled, mis võib tulevikus nihu minna,“ kirjeldab Elena oma raskeid hetki.

Nendel perioodidel lihtsalt ei suuda teki alt välja tulla. „Kui mu pea ütles mulle, et mine tööle, sest muidu jääd oma tööst ilma, siis teine pool vastas – vahet pole, kõik on ju nii mõttetu,“ kehitab Elena õlgu. Niisiis tuletab ta kerge muigega meelde, et on isegi käinud hommikumantlis kodu kõrval asuvas Rimis – sest kohvi on vaja – ning pärast seda kohe voodisse tagasi pagenud.

Elena tunnistab, et teadlikumalt on ta meeleoluhäiretele vastu astunud viimased 12 aastat. Nüüd on õnneks süngeid hetki tunduvalt vähem kui varasemalt. Loomulikult leidub väikseid nõkse, mis aitavad ligi hiiliva ärevusega rinda pista. „Me saame oma päevarutiiniga nii palju mängida, et ei loo endale kiire-kiire situatsiooni. Mina ärkan hommikul kasvõi kümme minutit varem, et ei läheks liiga kiireks ja sellega ei kasvaks ärevus. Kui asi läheb väga hulluks, siis saan pidurit panna. Teen pausi ja hingan sügavalt,“ selgitab Elena. Samuti aitab tasakaalu juua hommikune ja õhtune jalutuskäik koeraga.