VIDEO | Kehakeeleekspert: mina jääksin Kert Kingot uskuma! 

„Kui Kingo riigikogu ees rääkis ja ütles, et ei ole Väliga kohtunud ega rääkinud, siis ütleksin, et mina jääksin teda uskuma,“ ütleb Stahlman. Klipis väidab Kingo, et Väli pole tema nõunik olnud – veel vähem pole naine temaga kohtunud, seda võib ta julgelt väita. „Ma ei saa ütelda, et Kingo jutt oleks 99,9 protsenti tõsi – aga kindlasti on selle tõenäosus üle poole,“ analüüsib Stahlman.

Eksperti hinnangul võib vabalt oletada, et Väli ei võtnud tööle mitte Kingo, vaid keegi teine. Seda enam, et küsimus nõudvat ikkagi erakonna otsust. „Nii et mul on isegi niisugune tunne, et keegi ütles: Jaako tuleb nõunikuks. Ning minister Kingo pani lihtsalt allkirja,“ arvab Stahlman.

Kehakeeleekspert Atali Stahlman ütleb, et Kingo esinemine riigikogus oli jõuline ja enesekindel. Foto: Robin Roots

„Kogu aeg ta žestikuleeris ja tegi pealiigutusi,“ hindab Stahlman. „See, kuidas ta raius kätega, et seda pole olnud...“. Samas ütleb ekspert, et selliseid järeldusi saab teha kõigest vaid selle kohta, kas minister Kingo oli Väliga kohtunud või mitte – mitte millegi rohkema kohta.

„Kui minister polnud temaga kohtunud, siis see tähendab, et keegi teine oli soovitanud. Ja tal ei jäänud muud üle kui anda allkiri,“ spekuleerib Stahlman. „Nii et igal juhul on siin ümber suur valede rägastik.“

Eriti kahtleb kehakeele asjatundja rahandusministri ja Eesti Konservatiivse Erakonna aseesimehe Martin Helme sõnades, mille järgi Kingot ei survestatud lahkuma. „See on absoluutne vale,“ lausub Stahlman. „Sest Kingol oleks olnud terve päeva jooksul aega oma lahkumisest teatada küll ja küll. Aga võib-olla ta ei olekski seda teinud? Arvan, et ilmselt ei olekski.“