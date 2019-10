Mart Helme: meil on praegu kolm uut ministrikandidaati 

Neljapäeva õhtul koguneb ka EKRE juhatus. Helme sõnul ei jõuta ühe kohtumisega selleni, kes kolmest kandidaadist Kingo asemele läheb. „Juhatus vaatab läbi hetkel olemasolevad kolm kandidaati. Ma ei hakka ütlema mingeid nimesid, see oleks ebaaus nende suhtes. Las nad käivad läbi juhatusest. Ma ei taha, et et seda otsustaks vaid erakonna esimees ja aseesimees, vaid kogu juhatus tervikuna otsustaks seda,“ kommenteeris Helme.

„Meie pink ei ole üldse nii lühike.“

Kas uute ministrikandidaatidele tehakse ka mingi põhjalikum taustakontroll? Helme sõnul ei ole see üldse nii oluline, kuna näiteks Kingo puhul ei oleks taustakontroll midagi andnud. „Tema (Kingo- toim.) taust oli okei. Tal ei olnud selle viimase suure probleemini mingit asja, mis oleks pidanud takistama tal ministrina töötamist. Ta oli igatpidi tubli inimene. Ta ei olnud ebapädev, see on meedia loodud kuvand, millele andis hagu opositsioon,“ sõnas siseminister ja lisas, et Kingo oli teinud oma tööd südamega. „Jah, tal oli vähe poliitilist kogemust. Jah, ta sattus valdkonda, kus õppimine võttis mitu kuud. Aga kui te arvate, et mina läksin siseministeeriumi, lõin jalaga kõik uksed lahti ja teadsin juba ette, mis seal toimub ja kuidas ametites töö käib, siis nii need asjad ei käi.“

Helme sõnul oli Kingo ametikohal, milles enda kurssi viimine võtab mitu kuud aega. Selle pärast ei olnud Helme sõnul ka õigustatud meedia kriitika Kingole, et too ametiaja esimestel kuudel välismaal ei käinud. „Ta kujutas ette, et peab end siin Eestis asjadega kurssi viima ja kuskile ei lähe. Seda paisutati meedias jälle üle. Inimesel oli ja on selgelt liiga vähe poliitilist kogemust ja eriti meediaga suhtlemisel, mis on eriti Eestis omaette teema,“ sõnas Helme.