Etioopia noored põletavad Nobeli rahupreemia pälvinud peaministri raamatuid 

Aktivist Jawar Mohammedi sõnul lasi valitsus tema Addis Ababas asuva kodu juurest turvameetmed eemaldada. Politsei eitab mehe süüdistusi, ent tolle toetajad on rahutusteks tänavatele kogunenud. Protestijad, kelleks on enamjaolt noored isikud, skandeerivad loosungit „Maha, maha, Abiy“, suunates viha nobelistist peaministri poole. Jawari valitsusevastane kriitika lisab vaid õli tulle. Dadari linnas mindi lausa nii kaugele, et rahvahulk põletas peaministri äsja avalikkuse ette jõudnud raamatuid. Laupäeval ilmunud teos „Medemer“ keskendub peaministri poliitilisele filosoofiale ning tema visioonile Etioopia tulevikust.

Jawar kasutas talle kuuluvat meediaplatvormi OMN, et kajastada 2016-18 aastatel kestnud valitsusvastaseid meeleavaldusi. Eelmise peaministri Hailemariam Desalegni ajal toimunud protestide ajal sai OMN väga populaarseks ning hankis hiiglasliku kuulajaskonna Etioopia suurima etnilise rühma Oromo seas. Tol perioodil viibis Etioopiast pärit ajakirjanik USA kodanikuna Ameerika Ühendriikides. Kui Abiy eelmise aasta aprillis võimule tuli, naasis ka Jawar kodumaale, ent on seni valitsusjuhi suhtes kriitilist meelsust näidanud. Vaatamata sellele on peaministri reformid vabastanud tuhandeid poliitilisi vange ning muutnud Etioopia meediamaastiku vabamaks.