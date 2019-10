VIDEO | Kas Kingo ministriportfell tuleks ära kaotada? Valitsus: seda ei juhtu

Välisminister Reinsalu sõnul on tegemist keerulise küsimusega, kuid portfelli kaotamist tema ei poolda. „Kui me selle ministri tööülesandeid vaatame, siis osaliselt on ta tõesti välisministeeriumis. Küsimuses kummal pool ta on, millises majas ta on, arvan ma, et sellel ei ole vahet. Ma usun et see on eraldi valdkond.“

Kus jooksevad valetamise piirid? Peaminister Ratase sõnul tuleb selle küsimusega minna tagasi lastetuppa. „Selge on see, et ministri sõnakaal on suur. Seda on näidanud mitte selle, vaid ka eelnevate valitsuste näited. Kui rääkida Kert Kingo juhtumist, siis ma arvan, et eilne lahend oli ainumõeldav. See ei tähenda, et kui minister esineb riigikogust väljaspool, et siis on mitte tõe rääkimine lubatud. Kui te rääkisite numbrite keelest, siis ka siin pressikonverentsidel tuleb vahel väga konkreetseid küsimusi numbrite kohta ja siis on mõeldamatu, et me konkreetselt teadmata anname vastuse. Tuleb öelda, et asja peab täpsustama. Loomulikult on ka inimlikke eksimusi, aga see on nii filosoofiline ja lai küsimus, et me võiks sellel teemal veel mitu tundi rääkida. Kahjuks tuleb järgmine istung peale.“