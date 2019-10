FOTOD | Riigikogu nimetas Kalev Saare Riigikohtu liikmeks 

Riigikohtu esimehe hinnangul on Kalev Saare kogenud ja tunnustatud jurist, kelle senine töökogemus vandeadvokaadi ning õigusteaduskonna tsiviilõiguse dotsendina võimaldab tal oluliselt panustada Riigikohtu tsiviilkolleegiumi töösse ja Eesti tsiviilõiguse edasiarendamisse.

Saare tööalane tegevus sai alguse 1996. aastal advokaadibüroos Lepik & Luhaäär, kus ta töötas juristina. 2005. aastast praeguseni on Saare töötanud Advokaadibüroos COBALT (endise ärinimega Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär, Advokaadibüroo LAWIN) vandeadvokaadina. Lisaks on Saare panustanud alates 2003. aastal Tartu Ülikooli tööle asumisest tsiviilõiguse üldosa ja hiljem ka ühinguõiguse ainekursuse väljatöötamisse ja arendamisse. Samuti on Saare osalenud oluliste teaduspublikatsioonide koostamisel.