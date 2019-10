BRITI MEEDIA: surmaautot juhtis 25aastane Mo Robinson, 39 surnut on hiinlased

Šokeeriv leid avastati Londoni lähistel Graysis asuvas Waterglade'i tööstuspargis, kuhu politsei kutsuti kohaliku aja järgi kolmapäeva öösel kell 01.40 öösel. Politsei väitis esmalt, et Bulgaarias registreeritud veok saabus Suurbritanniasse juba laupäeval Loode-Walesis asuva Holyheadi sadama kaudu. Sealt on Waterglade´i tööstusparki umbes 500 kilomeetrit.

Vedukauto, mida Mo Robinson juhtis, on alates 2007. aastast registreeritud Bulgaarias Varna linnas, kuid reaalselt asus auto sestsaati väljaspool Bulgaariat. Autofirma on maksude optimeerimiseks lihtsalt Bulgaarias registreeritud. Selle omanik on Põhja-Iirimaalt pärit naine.

Politsei eskortis surmaveoki koos laipadega Waterglade´i tööstuspargist teadmata kohta. Foto: EPA/Scanpix

Seni ei ole teada, kes täpselt külmutuskonteineris surid, kuid suure tõenäosusega on need Inglismaale pürginud migrandid. Briti meedia andmetel on tegemist hiinlastega. Politsei ei ole seda veel kinnitanud. Samas on politsei öelnud, et juhtumiga on ilmselt seotud organiseeritud kuritegevus.