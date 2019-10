BRITI MEEDIA: surmaautot juhtis 25aastane Mo Robinson  

Šokeeriv leid avastati Londoni lähistel Graysis asuvas Waterglade'i tööstuspargis, kuhu politsei kutsuti kohaliku aja järgi kolmapäeva öösel kell 01.40 öösel. Politsei väitis esmalt, et Bulgaarias registreeritud veok saabus Suurbritanniasse ljuba aupäeval Loode-Walesis asuva Holyheadi sadama kaudu. Sealt on Waterglade´i tööstusparki umbes 500 kilomeetrit.

Kolmapäeva õhtuks sai selgeks, et tegelikult saabus konteiner, milles surnukehad olid, Inglismaale Themesi jõe ääres asuvasse Purfleeti sadamasse laevaga Belgiast Zeebrugge sadamast. Seal võttis konteineri peale Põhja-Iirimaalt tulnud vedukauto, mille roolis oli Briti meedia andmetel 25aastane Mo Robinson. Auto lahkus Purfleeti sadamast kell 01.05 ja napp pool tundi leidsid kiirabitöötajad konteinerist 39 inimese surnukehad.

Põhja-Iirimaa politsei otsis juhtunuga seoses neljapäeva öösel läbi kaks maja Armagh´i maakonnas. Mo Robinsoni sugulaste arvates mees ei teadnudki, et konteineris võivad olla inimesed.

Vedukauto, mida Mo Robinson juhtis, on alates 2007. aastast registreeritud Bulgaarias Varna linnas, kuid reaalselt asus auto sestsaati väljaspool Bulgaariat. Firma oli selle maksude optimeerimiseks lihtsalt Bulgaarias registreerinud.

Ajalehe Daily Mail teatel leiti surnukehad külmutuskonteinerist ning juhul, kui külmutus oli sisse lülitatud, siis on surma põhjus külmumine. Seni ei ole teda, kes täpselt külmutuskonteineris surid, kuid suure tõenäosusega on need Inglismaale pürginud migrandid.