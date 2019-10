HÜVASTI, RIIGIKOGU! Kert Kingo asendusliige tunnistab: kahju on Toompealt lahkuda, töö oli huvitav 

Rein Suurkask andis endale kohe alguses aru, et on Kert Kingo asendusliige, kes võib igal hetkel oma rahvasaadiku koha Toompeal kaotada. „Poliitikas on kõik võimalik, et sellega peab paratamatult arvestama,“ kommenteerib ta Kingo ootamatult kiiret lahkumist ministriametist.

Toompealt lahkumine ei tähenda aga seda, et Suurkask sootuks poliitikast kaoks, kuna ta kuulub Viljandi volikogusse. „Poliitikast ei taandu ma mitte mingi juhul, see on kord valitud ja nii ta jääb,“ märgib ta.

Vastates küsimusele, millised tuuled puhuvad praegu EKRE fraktsioonis seoses Kingo tagasiastumisega, jääb Suurkask kidakeelseks. „Ma ei kommenteeriks seda, et eks see jääb iga iga inimese enda teada.“

„Kedagi süüdistada ma ei kavatse,“ lausub rahvasaadik. Ta rõhutab, et ei ole mingil viisil solvunud ega pahane Kingo peale: „Miks peaks? Iga inimene vastutab ise oma tegude eest. Mina soovin igal juhul Kingole edu [riigikogus].“