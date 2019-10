Hispaanias maeti diktaator Franco põrm neljapäeval abikaasa kõrvale

Politseinikud seismas Mingorrubio El Pardo surnuaia sissepääsu juures. Foto: Reuters/Scanpix

Hispaania parlament hääletas mullu septembris häältega 176–165 diktaator Francisco Franco põrmu väljakaevamise ja Langenute oru (Valle de los Caídos) all tuntud kodusõjas hukkunute mausoleumist eemaldamise poolt. Pedro Sancheze sotsialistlik valitsus rõhutas, et Hispaania peab lõpetama diktaatori ülistamise.

Helikopter Franco põrmuga lahkub Langenute orust. Foto: Reuters/Scanpix

Langenute orgu on maetud kümnete tuhandete Hispaania kodusõjas (1936–1939) hukkunute maised säilmed. Langenute oru lasi Franco ise sõja järel ehitada. Kuigi seal on maetud sõja mõlema poole langenud, peavad Hispaania vasakpoolsed seda just Franco haua ja selle kohal kõrguva suure risti pärast fašistliku diktaatorluse viimaseks mälestusmärgiks Euroopas.