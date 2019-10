Siseminister Helme: politseinike ja päästetöötajate palk tõuseb uuel aastal vähemalt 50 eurot 

„Politseinike ja päästjate palgatõus on jätkuvalt meie prioriteet ning hoolimata pingelisest eelarvest suutsime eesliini töötajate palka tõsta,“ ütles siseminister Mart Helme. „Pidasime tähtsaks, et päästjate ja häirekeskuse töötajate positsioon, võrreldes Eesti keskmise palgaga, ei tohi halveneda. Ka politseinike eesliinile ja piirivalvuritele suutsime tagada peaaegu Eesti keskmise palgatõusu,“ täpsustas minister.

Uuel aastal tõuseb päästjate palk keskmiselt 6 protsenti ehk 60 eurot. See tõstab päästjate uue keskmise põhipalga 1061 euroni. Patrullpolitseinikel ja piirivalvuritel tõuseb palk 65 eurot, mis teeb keskmiseks tõusuks 4,6 protsenti. See tähendab, et politseiametnike miinimumpalk suureneb 1280 eurolt 1345 euroni. Päästekorraldaja põhipalk tõuseb keskmiselt 5,7 protsenti ehk 63 eurot, mis tähendab, et nende keskmine palk tõuseb seniselt 1106 eurolt 1169 euroni.