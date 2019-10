Lõhe hinna kiskus alla soe ilm, mitte listeeriapaanika 

„Listeeria teemaga puudub Norra lõhe hinnal praegu igasugune seos, sest see on suhteliselt lokaalne teema ja loodetavasti ei mõjuta see pikaajaliselt kohalike kalasõprade ostuharjumusi,“ arvas Rimi ostujuht Margus Amor, kelle sõnul soosib madalamat hinda hoopis soe sügis, mis suurendab saagikust ning seega pakkumist.