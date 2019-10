Eesti uudised Peeretav needus lämmatab Tallinna lähielanikke Liina Hallik , eile, 21:15 Jaga: M

VEDAMINE: Tiia Välk (vasakul) ja Marin Naar joovad viimase terrasil hommikukohvi. Igal hommikul seda luksust nautida ei saa – kunagi ei tea, millal võigas lehk õuesolijaid lämmatama imbub. Foto: Tiina Kõrtsini

Marini pere on looduskaunis Kostiranna külas elanud neli aastat. Kui otse mere kaldal asuva unistuste kodu seinad püsti said, tabas ehitusõhinas perekonda aga võigas üllatus. „Ühel hommikul oli üleval okseleajavalt rõve lehk,“ meenutab Marin. „See on prügila hais. Kas te ei teadnudki?“ olid mitukümmend aastat Kostirannas elanud naabrid üllatunud. Ametnikud on piirkonna tuhandeid elanikke lämmatava mure suhtes ükskõiksed. Vastus on juba aastaid üks: asja menetletakse.