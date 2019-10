Mart Helme hinnangul ei antud Kingole piisavalt töörahu, Ratase sõnul peab tööd tegema ka turmtule all 

"Aktuaalses kaamera" saatejuht Astrid Kannel küsis Rataselt, miks ei kasuta peaminister oma "järelehüüdes" Kert Kingole kordagi sõna "valetamine"? "Õppetund ole päris karm, eks nii ongi. Kui usaldust on murtud ja eriti veel auväärt Riigikogu ees seda öeldakse, siis on ta teinud ainuõige otsuse ametist lahkuda," põikles peaminister vastusest eemale.

Peaminister ütles, et kohtus kolmapäeval Kingoga umbes tund aega. Küsimuse peale, kuidas minister põhjendas riigikogu ees valetamist, vastas Ratas: "Tema põhjendused olid sellised, et tema nõunik, kes käis ka meediast läbi, ei ole ametisse asunud. Loomulikult oli meil juttu ka sellest, et sellises olukorras on minu kui ka tema arvates, võimatu valitsusel edasi minna. Eks see poliitika olegi läinud, ma arvan, väga konkreetseks. Kui sellised must-valged lahendused tulevad välja, et siit on väga keeruline edasi minna, ja see on hea õppetund tulevikuks."

Ratas ei vastanud otseselt ka küsimusele, kas talle tundus, et sai Kingolt konkreetse ja siira vastuse, miks ta valetas. "Ta tuli minu juurde selle jutuga, et soovib valitsusest tagasi astuda nii kiiresti kui võimalik. See oli väga konkreetne otsus."

EKRE esimees Mart Helme ERR-ile antud intervjuus, et Kingo ei saanudki teha ministritööd, sest talle pole antud päevagi töörahu ning väliskaubandus- ja IT-minister on olnud lakkamatult turmtule all.

"Ma juhiks tähelepanu ka sellele, lugupeetud ajakirjanikud, et praktiliselt esimesest päevast alates, kui Kert Kingo ametisse astus, ei ole antud talle päevagi töörahu. Ta on olnud kogu aeg rünnakute all, ta on kogu aeg pidanud rääkima, kas ta oskab inglise keelt või ta ei oska inglise keelt, kas ta käib välismaal või ta ei käi välismaal, kas ta teeb tööd või ta ei tee tööd, kas ta valetab või ta ei valeta. Ta on olnud meedia lakkamatu turmtule all. Te võite ise uskuda, et inimene väsib ära ja ma arvan, et tal oli teatud mõttes kergendus öelda, et "ma ei saa enam niimoodi edasi töötada"," rääkis Helme.

Kannel küsis peaministrilt, kas ta nõustub EKRE juhi väitega. "Selle valitsuse osas on oldud koguaeg väga tähelepanlikud, seda ei saa öelda. Kõik valitsuspartnerid on seda tunnetanud. See ei tähenda, et ei saa oma tööd teha. Oma tööd peab tegema."