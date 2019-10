Riigikogu rahanduskomisjon: Eesti Posti ajalehtede kojukanne on alla igasugust arvestust 

Me oleme praegu täiesti vale infoga. Kui ma vaatan viimast kolme aastat, siis Eesti Post on iga aasta tõstnud kojukande teenuse hinda, sõltumata selle nimetusest, 16-20 protsenti. Igal aastal. Juba see aasta on kojukanne, küll mitte Tallinnas, aga maapiirkondades, läinud kümnendiku võrra kallimaks. Ja nüüd tahetakse lisada veel 11,1 protsenti.

Kui ma liidan kõik nelja aasta protsendid kokku, siis see läheneb kahekordsele hinnatõusule. Kui küsida, et kas Eestis on mõni firma, mis saab iga-aastaselt küsida teenuse eest 15-20 protsenti juurde ja ümiseda, et kõik on hästi, siis ühe käe sõrmedel võib mõned IT-firmad äkki üles lugeda. Me vaatame praegu Eesti Posti tegevust väga kriitiliselt ja kahjuks ka ministeeriumi tegevus kulude ülevaatamisel ei kannata kriitikat.

Ma arvan, et kõige suurem probleem on lehetellijaile see, et leht jõuab postkasti alles õhtul. Paljud jätavad lehe tellimata mitte hinna pärast, vaid et see jõuab postkasti nii hilja. Eesti Post ei öelnud meile ka seda, et kui hinnatõusuks jääks 11,1 protsenti, et siis nad suudaksid teenust kvaliteetsemalt pakkuda ja lehed oleksid hommikuks postkastis. Kui see oleks täidetud tingimus, siis oleks teema kiirelt lahendatud, aga tänasel hetkel me ei näe, et Eesti Post suudaks seda teenust üksinda ja hinnasõbralikult lahendada. Seepärast me nõustusime Express Posti pakkumisega, et võiks arutada ühisfirma loomist.