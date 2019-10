Andres Sõber | Kui jälle hakatakse ainult Ühisliiga play-off'ist rääkima, siis ei tule s****gi  

Oleneb, milline närvisüsteem ja iseloom tal on, aga minu arust [Ryan] Richards sobib siia päris hästi. Sellist domineerivat meest, kes nõuaks palli ja möliseks nagu [Arnett] Moultrie, polegi meil enam vaja. Need minutid, mis ta nüüdki puhkuseks andis, olid väärt. Ega [Kristjan] Kitsing poleks kõiki viskeid ära pannud, kui ta pidanuks terve mängu endast pikemaid võtma. Las Richards praegu olla.

Väike ameeriklane on treeneri unistus! Võrdleksin teda oma kunagiste hoolealuste James Alleni ja Brandys Raley-Rossiga. [Kyle] Vinales on väga heal tasemel. Ta kuulab treenereid ja mängijaid ning on sõbralik. Oskused on ka suurepärased. Peaasi, et ta kuhugi ära ei läheks.

[Aigars] Škele on täiesti üllatus. Ei saa öelda, et oleks keskpäraste võimetega, aga olen nalja visanud, et sellise kehaehitusega võiks „Õnne 13“ mängida. Ta pole mingi atleet, aga mängutunnetus on paigas. See on vennalt tulnud, geenidest. Suurepärane leid.

[Sten] Sokk on väga imeliselt liitunud ja [Martin] Dorbek hoiab oma asjad ära. Kõik peavad kõvasti võitlema, et minutid kätte saada. [Martin] Paasojal ja [Tanel] Kurbasel võibki nüüd päris raske olla. Õnneks on eestikad olemas, seal saavad ikka mängida.

Taseme säilitamine

Štemalhers on nii tark ja teeb selgeks, et kedagi ei pea otseselt võitma. Kui Kalev mängib oma taseme välja, siis panevadki [Permi] Parma sugustele ära. Aga kui hakkab jälle pihta sama, mis rida aastaid olnud: räägitakse ainult play-off´ist, siis ei tule s***agi. Olen oma poistele ikka öelnud, et ärme räägi võidust, vaid teeme nii, nagu oleme treeningutel harjutanud. Kui suudame oma taseme välja mängida, siis pole vastasel kerge.

Nii on ka praegu. Kui Kalev mängib samamoodi, aga saab Parmalt tappa, ei juhtu ka midagi. Pigem on suur tõenäosus võita. Aga kui joostakse võitu taga ajades lati alt läbi, siis see tõmbab järgmisteks mängudeks ka masti maha. Usun, et Štelmahers oskab neid asju selgitada.