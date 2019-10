Poliitika Kaja Kallase soovitus Jüri Ratasele: saada valitsus laiali Marvel Riik , täna, 20:03 Jaga: M

Kaja Kallas. Foto: Robin Roots

Reformierakonna esimehe Kaja Kallase hinnangul on EKRE piisavalt tõestanud, et tegu ei ole valitsuskõlbliku parteiga, mida tuleks ka peaministril tunnistada. „Minu ettepanek Jüri Ratasele oleks see valitsus õhtule saata,“ ütles Kallas Õhtulehele.