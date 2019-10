VIDEO | Riigikogus valetanud Kert Kingo astub tagasi

Sel hetkel oli siseminister Martin Helme riigikogu kõnepuldis, vastates eelarveküsimustele. Plahvatanud uudispommist andis talle teada Raimond Kaljulaid. Helme nentis, et ta ei ole värskete arengutega kursis. Samas rõhutas EKRE minister: „Ma muidugi ütlen, et on mõned patud, mida poliitikutele andeks ei anta, ja üks neist on valetamine. Aga rohkem ma seda teemat kommenteerida ei saa, sest mina ei oma piisavat infot praegu.“

Martin Helme Foto: Martin Ahven

Kella 17.30 paiku ütles EKRE juhatuse liige Peeter Ernits Õhtulehe ja ERR-i ajakirjanikele, et kuigi erakonna juhatus koguneb neljapäeval, siis ilmselt tehakse otsus juba täna. „Jälgige olukorda, aga ma arvan, et see on lähima tunni küsimus,“ nentis ta.

Kella 17.40 paiku ütles siseminister, et Kingo saatus selgub nii kiiresti kui võimalik. Koheselt ta kolleegi hukka mõistma ei tõtanud.

„Enne kui ma mingisugusegi hinnangu kellelegi annan, tahaksin ma end kurssi viia nende asjaoludega, mida talle ette heidetakse, või mis on välja käidud. Eks me siis kõigepealt arutame erakonna sees ja kui tekib vajadus, siis ka valitsuses. Me oleme vähemalt endale seadnud kõrge eetilise standardi, aga ma midagi rohkem öelda ei oska,“ rääkis Helme.