Lasnamäe kurikamees läheb 18 aastaks vangi 

Kaitsjaga nõustus ringkonnakohus selles, et Einroosi toimepandud tapmise puhul ei olnud tõendatud selle piinav viis. Maakohus märkis, et piinaval viisil tapmisena käsitatakse muu hulgas aeglast lämmatamist ning ka sel korral oli tapmine toime pandud piinavalt, sest kohtuarsti sõnul saabub kägistamisel surm 5-7 minuti jooksul. Maakohus asus seisukohale, et kannatanu kägistamisel ei tekkinud kohest teadvusekaotust ja seega pidi kannatanu pikka aega kannatama.

Kaitsja vaidles maakohtule vastu väitega, et tõendeid selle kohta, kui kaua kannatanu teadvusel oli, ei ole. Ka ringkonnakohus märkis, et kohus peab süüdimõistva otsuse tegemisel tuginema tõenditele. Selle kohta, kui kaua kannatanu teadvusel oli, antud kriminaalasjas tõendeid aga ei olnud. Lisaks tõi ringkonnakohus välja, et senises kohtupraktikas ei ole loetud kägistamist automaatselt piinaval viisil toime pandud tapmiseks, vaid piinavaks on loetud olukordi, kus kägistamine või lämmatamine on kestnud kaua.