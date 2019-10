Kim Jong-un käskis Lõuna-Korea ehitatud puhkekeskuse maatasa teha 

Kunagi kahe Korea suhete paranemise sümboliks kuulutatud hotellikompleksi ehitasid 1990ndatel aastatel Lõuna-Korea töölised. Nüüd käis Kim Jong-un seda kohapeal vaatamas ning leidis, et see on kasutu. Põhja-Korea riigimeedia teatel ütles Kim, et tema meelest näeb Teemandimäe keskus välja nagu mingi katastroofipiirkonda kiiruga üles klopsitud telkla.

Ta usub, et kuurort toimiks paremini, kui Lõuna-Korea oma nina selle asjaajamistesse rohkem ei topiks. See kordab välisvaatlejate sõnul viimasel ajal Põhja-Korea režiimi tavapäraseks kujunenud retoorikat, mis rõhutab Põhja iseseisvust ja vajadust omaette tegutseda. Kimi sõnul on iga viimane kui kivi, puu kui rohulible seal märgiks Põhja-Korea iseseisvusest. Ta hoiatas, et näha Teemandimäge kui kahe riigi suhete sümbolit on täiesti väär.