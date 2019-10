ÕL VIDEO | Helme: valetamist ei andestata, Kingo saatus selgub nii kiiresti kui võimalik

Kolmapäeval selgus, et väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo on viimased pool nädalat valetanud. Möödunud laupäeval jäi Jakko Väli, keda ootas Kingo nõuniku töökoht, sotsiaalmeedias vahele jõhkrate vulgaarsustega ning pidi ametist loobuma. Kingo väitis esmaspäeval riigikogus küsimustele vastates , et tema pole kunagi Väliga nõunikuametist rääkinudki. „Mina ei ole temaga kohtunud, ütlen kohe otse välja ära, mina ei ole kohtunud temaga. Väga julgelt võin seda öelda. Me ei ole kohtunud, me ei ole rääkinud sel teemal,“ vandus Kingo parlamendisaadikute ees. Ta ka lisas: „Jakko Väli pole ükski sekund ega ükski hetk minu nõunik olnud."

Martin Helmele andis vahepeal plahvatanud uudispommist teada Raimond Kaljulaid, kes talle selleteemalise küsimuse esitas. Helme nentis, et ta ei ole värskete arengutega kursis. Samas rõhutas EKRE minister: „Ma muidugi ütlen, et on mõned patud, mida poliitikutele andeks ei anta, ja üks neist on valetamine. Aga rohkem ma seda teemat kommenteerida ei saa, sest mina ei oma piisavat infot praegu.“

Peeter Ernits: "Kui valetad, siis sinu koht pole valitsuses."

EKRE juhatuse liige Peeter Ernits oli samuti oma väljaütlemises erakordselt resoluutne. „Igal valetajal ei ole kohta, eriti poliitikul. See on elementaarne. Ükskõik kes see on, mis ta nimi on – valetada ei tohi. Kui valetad, siis sinu koht pole valitsuses,“ sõnas Ernits Õhtulehele.

Kas see tähendab, et Kingo sunnitakse tagasi astuma? „Ärme tõtta asjast ette, aga minu seisukoht on selline,“ ütles Ernits ja lisas, et kuigi erakonna juhatus koguneb homme, siis ilmselt tehakse see otsus juba täna. „Jälgige olukorda, aga ma arvan, et see on lähima tunni küsimus,“ vastas poliitik poole kuue paiku.

Helmegi kinnitas pärast kõnepuldist lahkumist, et Kingo saatus selgub nii kiiresti kui võimalik. Koheselt ta kolleegi hukka mõistma ei tõtanud.