Juhtkiri | Rumalus tagandab Kert Kingo ministrikohalt

Tuleb välja, et nädalavahetusel sotsiaalmeedias rämetsenud ja solvanguid loopinud Jakko Väli käitumine oli isegi EKRE jaoks liiga räige. Sestap end Kingo uue nõunikuna esitlenud Väli puhul teatas minister esmalt, et peab vajalikuks avalikkusele selgitada, et Väli ei hakka tema nõunikuna tööle. Seejärel aga, et pole Väliga suhelnud ega kohtunud ning et Väli pole ta nõunik olnud. Samas oli Väliga siiski tööleping sõlmitud ning kokkuleppele ja kindlana tunduvale seljatagusele viitas ka Väli enesekindlus ning familiaarsus end koos Kingo nimega eksponeerides.

Samal teemal Juhtkiri Helme: valetamist ei andestata, Kingo saatus selgub nii kiiresti kui võimalik Soov räuskajast distantseeruda on mõistetav ning kaitsereaktsioonina esimesel hetkel ka loomulik. Kuid isegi sellisest nõunikust lahti saamiseks on ainuvõimalik tee jälgida fakte ning mitte hakata musta valgeks rääkima. Vale on vale, olgu ta väike või suur ning ses suhtes ei jää muud kui eeldada nulltolerantsi ka peaministrilt.