Kajar Kase | Kas Andrus Ansip tappis Tarja Haloneni? 

Kui lähtuda Varro Vooglaiu loogikast, olnuks Ansipil olnud alust hageda geniaalse „Tujurikkuja“ sketši eetrisse andnud rahvusringhäälingut, sest nood, sindrinahad, süüdistasid peaministrit ju mõrvas või vähemalt tapmises (karvaste kaenlaalustega Soome president tungis meie poliitheerosele esimesena kallale).

Kuid Ansip ei teinud loomulikult midagi nii lolli. Kui me „Ringvaates“ talle vastava saatelõigu ette mängisime, kõkutas peaminister naerda ja ütles, et väga hea must huumor ja väga heal tehnilisel tasemel teostatud. Ansip ütles, et suhtub enda parodeerimisse hästi. „Vähe parodeeritakse,“ märkis peaminister.

Sõnavabaduse piinad

Aga kui Vooglaid sai teada, et ETV2 minimalistliku vaadatavusega huumorisaate „Ongi Koik“ juht ütles tema kohta, et ta on „hetereomees, kes mõtleb geiseksile kolm korda rohkem kui tavaline homoseksuaal“, solvus härra solvuda ja nõuab nüüd ETV-lt kohtu kaudu vabanduse palumist ja 5000 eurot hüvitist valefakti esitamise eest.

Päev hiljem, kui president Kersti Kaljulaid tunnustas Eesti vaba meediat selle eest, et nad sõna endiselt vaba hoiavad, pean ma lehest lugema, et kohtukaasus ähvardab seada paika lubatud ja lubamatu nalja piiri. Nii me seda sõnavabaduse asja küll ajada ei saa.

Ma südamest loodan, et see totter farss saab kiire ja ühemõttelise lahenduse. Sõnavabaduse seisukohast polegi siin midagi arutada. Huumorisse lihtsalt ei saa suhtuda faktipõhise ajakirjanduse standardeid järgides, see pole kunagi nii olnud ega hakka ka kunagi nii olema. Kaasusi, kus huumorikülgedel pärisinimeste nimesid kasutatakse, on lihtsalt liiga palju.

Näiteks USAs on see vaidlus juba ammu ära olnud ja sellest on Milos Forman vändanud suurepärase filmigi People vs. Larry Flynt (eesti keeles „Pornokuninga piinad“). See räägib tõsielulisest juhtumist, kus pornoajakiri Hustler, mida andis välja ropu suuga magnaat Larry Flynt, avaldas paroodiareklaami, kus väideti, et auväärne (ja pornograafiat sügavalt vihkav) telepastor Jerry Falwell kaotas süütuse täis peaga oma emale koduses välipeldikus.