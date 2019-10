NATO miinitõrjegrupp leidis Eesti merealadelt kaheksa lõhkekeha 

NATO 1. alaline miinitõrjegrupp on alates 14. oktoobrist Eestis kontrollinud üle 93 ruutkilomeetri merepõhja, mis on võrdne 13 000 jalgpalliväljaku suuruse alaga. Senise töö käigus on kaardistatud ning identifitseeritud ligi 200 meres olevat lõhkekeha sarnast objekti. Kinnitatud leidude hulgas on mitmeid miine ja torpeedosid, mis pärinevad kõik Teisest maailmasõjast.