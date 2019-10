EBAKINDLAD PALGAMÕRVARID: mõrtsukad palkasid järgemööda üksteist Hiina ärimeest tapma 

Ahela alguses on suurärikas Tan Youhui, kes maksis palgamõrvarile 2 miljoni jüaani suuruse (umbes 254 000 eurose) tasu, et too tema põhilise rivaali kõrvaldaks. Mees oli küll tööga nõus, ent ise seda teha ei tahtnud ning palkas kellegi teise, makstes tollele poole rahast, mille ise oli saanud.