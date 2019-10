ÕL 75 | AJALOOLISED FOTOD: just selline nägi välja esimene Õhtuleht! 

Alates 6. oktoobrist 2008 on ajalehe nimi taas Õhtuleht.

Õhtulehe missiooniks on "vahendada ausalt, otsekoheselt ja julgelt kõige värskemaid uudiseid ja meelelahutust viisil, mis ei jätaks lugejat ükskõikseks, vaid ärataks temas valmisoleku pakkuda inimestele hoolt ja tuge ning innustaks selle nimel tegutsema."

Leht on suuruselt Eesti esimene trükiväljaanne, milleks kerkiti 2016. aasta oktoobris (tiraaž 48 400 vs Postimehe 46 300). 2019. aasta septembris oli tiraaž 40 900.

Õhtulehte annab välja AS Õhtuleht Kirjastus, mis kuulub võrdsetes osades meediakontsernidele Ekspress Grupp ja Alexela. Õhtulehe peatoimetaja alates 2016. aasta sügisest on Martin Šmutov. Ettevõtte juhatuse esimees on Erik Heinsaar.