KULLIPILK RATASEL! Otseblogi ja -video: peaminister teeb riigikogus tagumikutunde Viljar Voog, Johanna-Kadri Kuusk , täna, 11:56

Jüri Ratas riigikogus. Foto: Robin Roots

Kolmapäeviti on riigikogus infotund, kus valitsuse liikmed vastavad rahvasaadikute, peamiselt opositsiooni poliitikute, küsimustele. Peaminister Jüri Ratas on kohustatud infotunnis osalema, kuid juba kuu aega on reformierakondlased ja sotsid otsustanud teda eirata, kuna valitsusjuht ei vastavat nende küsimustele niikuinii adekvaatselt. Seega istub peaminister riigikogus lihtsalt tagumikutunde.