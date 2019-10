KULLIPILK RATASEL! Blogi ja -video: peaminister tegi riigikogus tagumikutunde, teised ministrid rääkisid nii peaprokuröri saagast kui koduvägivallast

Kultuuriminister Tõnis Lukas ei osanud abilinnapea sõnu kuidagi kommenteerida. Küll aga kinnitas ta, et riigil on Tallinna linnaga sellel teemal hea koostöö ja linna on kaasatud kõikidesse aruteludesse. „Linnahali praegune seisund on nukker ja see on üks osa meie merepoolsest vaatest pealinnale. Seal peaks olema midagi rohkemat kui lagunenud koloss. Teine teema on tõesti Estonia teatri ooperi- ja balletilavastuste jaoks uue kodu leidmine. Mille taha on asi jäänud? See on suur projekt, muinsuskaitsega läbirääkimised, rahastamise küsimus...,“ loetles Lukas ja toonitas fakti, et tegelikult liigutakse linnahalli aruteludega edasi. Lukase sõnul on praegu pakutud lahendus teatri- ja ooperimaja loomiseks kõige perspektiivikam.