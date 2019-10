HARULDANE: Venemaa ja Leedu vahetavad vange, vabadusse pääseb ka Norra kodanik

Pärast karmi kohtuotsuse jõustumist esitas Frode Berg armuandmispalve. Tänaseks on teada, et Frode Berg peaks lülitatama Venemaa ja Leedu vangide vahetusse. Täpsemalt annab Leedu Venemaale üle kaks aastat tagasi 10 aastaks vangi mõistetud FSB agendi Nikolai Filiptšenko. Leedu võimude väitel üritas Filiptšenko värvata Leedu julgestuspolitsei töötajaid, et nood paigaldaks pealtkuulamisseadmed eelmise presidendi Dalia Grybauskaitė elukohta ja kabinetti. Leedu luure andmeil oli see esimene kord, kui riigis peeti spionaaži eest kinni Vene julgeolekuteenistuse kaadritöötaja.