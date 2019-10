Suurbritannia surmaveokist leiti 39 hiinlase laibad

Korrakaitsjad kutsuti kohaliku aja järgi 1.40 kolmapäeva öösel Graysis asuvasse Waterglade'i tööstusparki, kus asus laipu täis sõiduk. Võimude teatel on kõnealune veok pärit Bulgaariast ning saabus Suurbritanniasse laupäeval Loode-Walesis asuva Holyheadi sadama kaudu. Veok alustas sõitu Belgiast Zeebrugge linnast. Bulgaaria valitsus kinnitas, et veok on nende riigis registreeritud, kuid kuulub firmale, mille omanik on Iirimaa kodanik.