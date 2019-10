Seis tööturul: kaks inimest kolmest vahetaks meelsasti töökohta  

Enim on inimesed rahul oma töö asukohaga (50%), kuid pea sama rahul on nad ka oma kolleegidega (45%) ja tööga kaasnevate väljakutsetega.

Seevastu 15 % vastajatest tunneb tööl end halvasti ent siiski lootusrikkalt (“Mul on raske, aga pean vastu ja loodan, et läheb lihtsamaks”) ning 13% on aru saanud, et töötavad valel ametikohal. „Ka varasematest küsitlustest on selgunud, et sageli valivad inimesed kas ise endale vale töö või on neid värvatud kohale, milleks neil puuduvad vajalikud oskused. Samuti on keeruline tulla toime juhi vahetuse, uute tööülesannete jms muudatustega organisatsioonis. Välja on toodud ka ametikohast tekkinud väsimus, sest tööl puudub piisav eneseareng,“ ütles CV-Online turundusjuht Maris Viires.

Vaid 22% vastajatest näeb end praeguses firmas töötamas ka pikemas perspektiivis, mis tema sõnul annab selge signaali juhtidele, et alluvate rahulolu üle tuleks tõsisemalt mõelda. Seevastu ainult iga kümnes leiab, et ülemused on töötajatele eeskujuks oma käitumise ja tööalase professionaalsusega. Õnneks on veidi paremad lood juhi meeldivusega ehk iga neljas peab juhti siiski meeldivaks inimeseks. Tunnustamisega on endiselt kehvad lood: kõigest 15% ütleb, et nende ettevõtetes tunnustatakse üksteist.

Nagu eelmisel ja üle-eelmisel aastal vaatavad inimesed jätkuvalt tööturul pidevalt ringi. „Pea iga teine on 30 päeva jooksul sirvinud töökuulutusi, mis annab kinnitust, et rahutus tööturul pole raugenud,“ tõdeb Viires. Vaid 32% kinnitas, et on rahul praeguse töökohaga ja tööturul ringi ei vaata. Peamiste põhjustena, mis paneksid esimesel võimalusel töökohta vahetama, toodi välja parem palk (76%) ja huvitavama töö (39%). Kolmandik vastajatest nimetas kodule lähemat asukohta ja viiendik tõi mõjutava tegurina välja ka kompetentsemad juhid.

Küsitlusel „Tööturutrendid 2019“ osales 945 inimest, kellest 84% töötas ja neist 42% on sama ettevõtte palgal püsinud juba vähemalt kolm aastat.