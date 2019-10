3 head isadepäeva ideed – mida kinkida armsale isale? 

Ortoos kingitusena annab liigesele puhkust ja toetab seda… aga mitte ainult

Aastakümneid on kasutatud tugesid erinevate liikumisaparaadiga seonduvate probleemide korral. Ortoosidega piiratakse liikuvust, toestatakse ja antakse samal ajal rahu haigele kohale. Lisaks aitab paranemisele kaasa paistetus piirkonnas ja valu, mis samuti sundisid organismi puhkama. Nii reageerib organism ägedale traumale ja tegelikult ka väikesele üle pingutamisele või kroonilisele põletikule.

Tänapäeval on välja töötatud uue põlvkonna toed, mis lisaks toestusele vähendavad turset piirkonnas ning parandavad verevarustust, misläbi kiireneb ainevahetus ja algab kiirem põletikust paranemine. Incrediwear tugede toime algab juba viie minutiga ja kuna neil on ka valuvaigistav toime, siis leevendust saavad ka need, kelle liiges on kulunud. Lisaks on Incrediweari toed on väga mugavad ja väga vastupidavad. Hea õnne korral saab isa või vanaisa seda lausa edasi pärida…

Kelle isa võiks meilt abi saada? Vastus on, et kõigi. Incrediweari toed on nii neile, kes paranevad traumast või operatsioonist, keda vaevab põletik kui ka neile, kes teevad aktiivselt sporti ja soovivad kiiremini taastuda (kuna kandes Incrediweari sarja tugesid, toimub ka oluliselt kiirem taastumine).

Nutikell on heaks kaaslaseks!

Tänapäeva maailmas on nutikellast saanud armastatud kaaslane – on ju tore, kui sinu randmel on üks tark tegelane, mis edastaks kõiksugust informatsiooni.