SOHIÄRI: kannatamatud maksavad ARKi sõidueksamiaegade eest sadu eurosid 

„Soovin osta manuaal käigukastiga ARK sõidueksamis aega see kuu. Mida varem, seda parem, asjaga on tõesti kiire. NB! Võib olla ükskõik mis kohas üle Eesti, seega kui soovid teenida easy money, siis kirjuta mulle postkasti,“ kirjutas üks huviline ühes Facebooki ostu ja müügi grupis, pakkudes eksamiaja eest lausa üle 1200 euro.

Maanteeameti eksamikeskuse juhataja Risto Kasemäe sõnul teeb selline tegevus ärevaks. „Maanteeamet ei spekuleeri, mis on nende eksamiaegade ostmise taga. Kui see vastab tõele, siis on see äärmiselt ettevaatlikuks tegev tendents. Selline ostmine-müümine võib viia selleni, et mõlemad kaotavad aja ning inimesed võivad sattuda petturite küüsi,“ kommenteeris ta. Kasemäe sõnul ei pea maanteeamet õigeks eksamiaja ostmist. Kuigi see nende süsteemi ei mõjuta, võtavad nad Kasemäe sõnul sellise asja teadmiseks.