„Valel ajal“ sünnitanud ja liigselt maksustatud emadel on lootust raha tagasi saada 

„Tehnilised detailid pannakse paika ministri määrusega ja selgitusi jagab pärast muudatuse vastuvõtmist juba maksu- ja tolliamet. Küll on õige see, et need, kes maksid 2018. aasta eest rohkem tulumaksu ja ei saanud seda 2019. aastal esitatud tuludeklaratsiooniga vähendada, saavad õiguse muuta oma juba esitatud tuludeklaratsiooni ja taotleda maksu tagastamist suuremas summas,“ selgitas Jegorov.