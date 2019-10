Erdogan ja Putin leppisid kokku „ajaloolises tehingus“ 

Türgi on hõivanud 120km maa-ala Ras al-Ayni linnast Tal Abyadini, et luua turvatsoon, kuhu saaks paigutada ligi kaks miljonit Türgis elavat pagulast. Venemaa nõustus Türgi operatsiooniga ning lubas ka aidata puhvertsooni patrullida. Osapooled nimetasid kokkulepet „ajalooliseks tehinguks“.

Kokkulepe saavutati eile Sotšis peetud kohtumisel, kus osalesid nii Vladimir Putin kui ka Recep Tayyip Erdogan. Pärast kokkuleppele jõudmist teatas Türgi, et ajutise relvarahuga peatatud rünnakut pole mõtet enam taasalustada, sest kurdi võitlejad on puhveralalt tagasi tõmbunud. Plaanide kohaselt liituvad Vene relvajõud Põhja-Süürias Türgi patrullidega, kindlustamaks, et kurdide väed ei naaseks piiriäärsetele aladele. Kurdidele anti 150 tundi aega, et nad taanduksid piirist 32km kaugusele – pole aga teada, kuidas lahkuma sunnitud väed plaani suhtuvad.