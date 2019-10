Linnatranspordiameti juhtide hoogsat elu segab taas korruptsiooniskandaal 

TLT juhatuse esimees Deniss Boroditš ja tolle kolleeg Otto Popel räägivad, et kogu hankesüsteem on viidud veebi, mistõttu on korruptsioon võimatu, ent kui nemad firma üle võtsid, käis arvestamine paberil ja varuosasid hangiti telefonikõnedega tuttavatele varustajatele – selline süsteem lubas eelmisel aastal remonditööde asejuhatajal Jaanus Vingil suurt vaheltkasu oma tasku pista.