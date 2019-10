Ärimehed pumpasid imekopteri abil Archimedeselt välja pool miljonit eurot 

Avalikkuse ette jõudis kopter 2017. aastal, kui Eesti firma Hepta ­Airborne tegelased kiitsid, et selle valmistasid Eesti oma inimesed algusest lõpuni ning vidina hinnaks on pool miljonit eurot.

Selle aasta alguses teatas mehitamata õhusõidukeid arendav Hepta ­Airborne, et kaasab 650 000 eurot investorite raha – see arvati olevat järjekordne idufirma edulugu. Partneriks-tankistiks võeti Eesti Lennuakadeemia ning renditi 5000dollarilist Hiina minikopterit 150 000 euro eest „teaduse“ tegemise eesmärgil – tegemist oli Archimedese rahaga, seega pööritati teadusasutusest välja üle poole miljoni euro, ent summa oleks võinud suuremgi olla.

Hepta ja selle juhi Henri Klemmeri positsioon on praegu see, et kopteril pole Lennuakadeemia ja Archimedese rahastusega mingit pistmist – vaid kokkusattumused ja juhused.