„Haige!“ „Äraostetu!“ Ebola üle elanud kongolasi ootavad kodukülas häbi ja süüdistused 

Arlette kaotas ebolale oma 19aastase tütre ja kahekuuse lapselapse, kuid jäi ise ellu. Kuhu tema tüdrukud maeti, ta ei tea, ehkki otsib aktiivselt nende haudasid. Ebola ohvrid maetakse kiiruga, et nakkuse levikut takistada. Kodukülla naastes jäi Arlette ilma endisest tööst õmblejana – hoolimata arsti kinnitusest, et naine on täiesti terve, kartsid töökaaslased, et ta võib neidki nakatada. Kui Arlette sai tööd ebolakahtlusega laste kliinikumis, kahtlustasid naabrid, et naine sai tööotsa tänu sellele, et teeskles haigust.

40aastane Arlette hoiab käes oma ebolasse surnud tütre fotot. Foto: Reuters/Scanpix

Samal teemal Maailm HAIGUS, MIS LEVIB TÄNU UMBUSALDUSELE: jõle Ebola viirus ajab Kongos kombitsaid välja Kongo DV idaosas viimased neliteist kuud möllanud ebola epideemias on surnud 2100 ning haiguse seljatanud kusagil 1000 inimest. Ellujääjaid kimbutavad lisaks viirusest tekkinud kroonilistele peavaludele ja halvenenud nägemisele ka naabrite ja pereliikmete umbusk ja eelarvamused.

Ka 31aastane endine õpetaja Vianey sai uue tööotsa ebolapatsientide hoolduses. Koolis ta enam töötada ei suutnud, lapsed näitasid talle näpuga ja karjusid, et ta on ebolahaige. Vähe sellest, märkimisväärne osa kogukonnast peab temasuguseid valitsuse kollaborantideks, korrumpeerunud rahaahneteks valetajateks, kes kas pole kunagi haige olnudki, või said valitsuselt ning välismaalt raha selle eest, et teisi nakatada.

Kohalikud suisa ründavad piirkonda tulnud arste ja meedikuid, sageli enam kui vaid sõnadega. Miks see nii on? Nimelt ei usu tervelt veerand ebola põhilise levipiirkonna elanikest, et haigus üldse eksisteeribki. Kes pole sellega ise kokku puutunud ega haiget oma silmaga näinud, võib väga tõenäoliselt uskuda vandenõuteooriaid, et ebolat pole olemas või et kogu probleemi tekitas kunstlikult Kongo DV valitsus. Vähem kui kaks kolmandikku inimestest on nõus laskma ennast ebola vastu vaktsineerida.