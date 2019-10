Maailm BREXITI-SEGADUS: Johnson loobus leppest, mille ise sõlmis ja mis parlamendis läbi läks Toimetas Greete Kõrvits , täna, 20:12 Jaga: M

Boris Johnson kuulab rahulolematult vastaste kõnesid briti parlamendis. Foto: EPA/UK PARLIAMENTARY RECORDING UNIT/Scanpix

Ühendkuningriigi peaminister Boris Johnson lubas, et kui tema riigi parlament kolme päeva jooksul tema sõlmitud Brexiti lepet heaks ei kiida, loobub ta sellest üldse. Teisipäeva õhtul üllatas briti parlament aga sellega, et kiitis leppe siiski heaks. Peaminister aga tegi ettepaneku, et paneb eelnõu siiski kõrvale.