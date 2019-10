BREXIT: Johnson plaanib leppe hüljata ja taas erakorraliste valimistega üritada 

Ehkki Johnson omaenda riigi hiljutisele seadusele tuginedes vastumeelselt euroliidult Brexiti tarbeks ajapikendust palus, on ta endiselt seda meelt, et Ühendkuningriik peab liidust lahkuma 31. oktoobril, leppega või ilma. Kuigi EL ja Ühendkuningriik sõlmisid ka uue Brexiti leppe, peab briti parlament selle heaks kiitma. Esialgu nõustus parlament aga ainult seda hiljem arutama, kui kõik leppe punktid on kooskõlastatud riigi kehtivate seadustega.